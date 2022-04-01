Новий канал>G.space>Новини

На Греммі 2022 звучатиме поезія про Україну: це побачать мільйони людей

Цього року на врученні премії Греммі пролунає поезія про Україну

На церемонії нагородження американської Академії звукозапису, яка відбудеться 4 квітня в Лас-Вегасі, українська поетка Любов Якимчук прочитає вірш із книжки «Абрикоси Донбасу»

Про це дівчина розповіла у своєму Facebook.

– Йшла 24-та година дороги. Це божевілля, не менше. Зараз пересідаю в Лос-Анджелесі на літак до Лас-Веґаса, де я запрошена поетка з України на Ґреммі, і якщо не підведуть ковідні тести, то читатиму на церемонії вірш з книги «Apricots of Donbas», – написала Любов.

«Абрикоси Донбасу» – друга книжка авторки, що вийшла у «Видавництві Старого Лева» влітку 2015 року. Видання увійшло до рейтингу «10 найкращих українських книг про АТО» за версією українського Forbes.

– Це книга віршів, які не лише проникають у душу, а й продирають нутро. Вони залишають наскрізні отвори у свідомості, крізь які прозирає та реальність, від якої хочеться затулитися долонями. Ці «Абрикоси Донбасу» достигають цілком в пору і смакують водночас гірко і солодко, – йдеться в анотації.

Цього року на врученні премії Греммі пролунає поезія про Україну

Фото Facebook

У жовтні 2021 року книжка вийшла двома мовами — у перекладі англійською та в оригіналі – в американському видавництві Lost Horse Press. Видання має назву «Apricots of Donbas». Поезії зі збірки переклали Оксана Максимчук, Макс Росочинський та Світлана Лавочкіна.

– Проєкт буде особливий та присвячений Україні, про яку треба говорити всюди, зокрема під час церемонії, яку дивляться мільйони, – написала Любов у соцмережах.

Гордістю є ще й те, що The New York Times включив «Apricots of Donbas» до списку рекомендованих книжок українських авторів.

Фото iStock

Читай також:

Анджеліна Джолі відвідала хворого раком хлопчика з України, який продовжує лікування за кордоном

Джим Керрі завершує свою акторську кар’єру

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь