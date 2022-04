Цього року на врученні премії Греммі пролунає поезія про Україну

На церемонії нагородження американської Академії звукозапису, яка відбудеться 4 квітня в Лас-Вегасі, українська поетка Любов Якимчук прочитає вірш із книжки «Абрикоси Донбасу»

Про це дівчина розповіла у своєму Facebook.

– Йшла 24-та година дороги. Це божевілля, не менше. Зараз пересідаю в Лос-Анджелесі на літак до Лас-Веґаса, де я запрошена поетка з України на Ґреммі, і якщо не підведуть ковідні тести, то читатиму на церемонії вірш з книги «Apricots of Donbas», – написала Любов.

«Абрикоси Донбасу» – друга книжка авторки, що вийшла у «Видавництві Старого Лева» влітку 2015 року. Видання увійшло до рейтингу «10 найкращих українських книг про АТО» за версією українського Forbes.

– Це книга віршів, які не лише проникають у душу, а й продирають нутро. Вони залишають наскрізні отвори у свідомості, крізь які прозирає та реальність, від якої хочеться затулитися долонями. Ці «Абрикоси Донбасу» достигають цілком в пору і смакують водночас гірко і солодко, – йдеться в анотації.

У жовтні 2021 року книжка вийшла двома мовами — у перекладі англійською та в оригіналі – в американському видавництві Lost Horse Press. Видання має назву «Apricots of Donbas». Поезії зі збірки переклали Оксана Максимчук, Макс Росочинський та Світлана Лавочкіна.

– Проєкт буде особливий та присвячений Україні, про яку треба говорити всюди, зокрема під час церемонії, яку дивляться мільйони, – написала Любов у соцмережах.

Гордістю є ще й те, що The New York Times включив «Apricots of Donbas» до списку рекомендованих книжок українських авторів.

