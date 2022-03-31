Надя Дорофеева и Дантес развелись: новые причины расставания

Недавно одна из любимых пар украинского шоу-бизнеса Надя Дорофеева и Вова Дантес объявили о разводе. Такая новость изрядно шокировала их фанатов, поэтому все сразу принялись искать причину этого брейкапа.

И вот Позитив, с которым Надя Дорофеева выступала в дуэте «Время и Стекло», произнес случайно или нет, что его коллега пошла к другому. Это произошло во время разговора с комиками Колей Зырянов, Андреем Лузаном и Валиком Михиенко в шоу «Комендантский чос».

«Напишите в комментариях ваши варианты, к кому пошла Надя и где она сейчас», — сказал Позитив.

Кроме того, Позитив сразу подчеркнул, что он не знает, где сейчас Надя, ведь они все это время не общались. Возможно, таким образом он хотел увести подозрения от своей персоны.

Но в сети уже и без него обнаружили возможного кавалера Дорофеевой. Говорят, что Надя ушла от Вовы к ресторатору и создателю бренда одежды Михаилу Кацурину, который одновременно с парой объявил о своем разводе с женой Дарьей. Казалось бы, это совпадение. Но Даша Кацурина отписалась от Нади Дорофеевой в Instagram, хотя раньше часто постилась в общих фото. А почти официальной информацией эти слухи сделала владелица одной из киевских студий наращивания ресниц под ником lady.tuning. Она опубликовала скрин, в котором ей рассказали, что Дорофеева сошлась с Кацуриным.

Напомним, что Владимир Дантес и Надя Дорофеева объявили о разводе 18 марта 2022 года. Пара пробыла в браке почти 7 лет.

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