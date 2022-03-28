Моя пісня: BrainStorm заспівали українською заради відновлення миру

Латвійський гурт BrainStorm представив на міжнародному телемарафоні «Save Ukraine — #StopWar», що відбувся минулої неділі, одну з найвідоміших своїх пісень, проте виконав її українською.

Ренарс Кауперс, фронтмен: «Mana Dziesma або “Моя пісня” — одна з найвідоміших наших пісень у рідній Латвії. Тому, щоб підтримати наших друзів у цей важкий час, ми обрали саме її та вирішили заспівати український текст на вже популярну музику. Нам дуже хотілося, щоб він однаково глибоко відізвався і у серцях латишів, і у серцях українців, адже сьогодні ми разом. Працювали з неймовірним натхненням. З моменту, як виникла ідея, до фінального монтажу відео минуло трохи більше двох тижнів».

Український текст написав Сергій Седрик Локшин, автор текстів пісень «Свята» та «Плакала» для гурту KAZKA. Зараз поет перебуває на батьківщині, тож зв’язок з Ренарсом Кауперсом тримав онлайн.

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У запису композиції взяли участь хор Riga Gospel та струнний квартет Juno. Як і для BrainStorm, для всіх учасників запису, це був перший досвід створення пісні українською.

За зйомку відео відповідав латвійський режисер Papa Che, що раніше неодноразово співпрацював з гуртом.

Оригінальна версія пісні Mana Dziesma вже давно стала однією з найпопулярніших в Латвії, її часто можна почути на головних заходах Латвії, у тому числі у виконанні найвідоміших хорів, яких у країні дуже багато. Тепер, за бажанням, кожен з них може долучитися і до виконання «Моєї пісні» українською. Для цього BrainStorm підготували ноти з українським текстом та завантажили їх на свій офіційний сайт.

Під час благодійного марафону «Save Ukraine — #StopWar» «Моя пісня» прозвучала в ефірі понад 20 телеканалів Європи, а також з екранів, що були встановлені на головних площах Риги, Варшави, Стокгольму, Амстердаму, Лондону, Лісабону, Парижу, Тель-Авіву та інших міст країн-трансляторів.

Головною метою марафону став збір коштів на вирішення гуманітарних потреб України, причиною яких стало військове вторгнення росії та війна розв’язана проти України. Наразі збір триває, долучитися до нього можна на сайті ініціативи.