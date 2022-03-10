Як знайти житло для біженців в Україні та закордоном

Ми добре розуміємо, що тисячі та навіть мільйони людей покинули свої будинки через те, що Росія напала на Україну. Знайти житло вимушеним переселенцям стає все складніше і складніше. Новий калан хоче допомогти, тож ми зібрали корисні посилання для пошуку житла в Україні та Європі.

Житло в Україні для переселенців

Ініціатива «Допомагай!» пропонує безкоштовне тимчасове житло у безпечних містах України або за кордоном. Щоб знайти прихисток слід зателефонувати 0 (800) 332 238 або заповнити форму на сайті.

Shelter for Ukraine: сервіс має на меті поєднувати людей у потребі житла через війну в України з тими, хто готовий його надати.

На сайті «КоордиНація» волонтери зібрали контакти, які прискорять пошук тимчасового прихистку чи житла.

Канал WinWin.Realty для пошуку безкоштовного житла на Закарпатті.

Бот “Прихисти українців” для пошуку житла.

Центри для біженців у Луцьку, зараз там заповненість на 50% на відміну від Львова чи Івано-Франківська, де вже криза з житлом.

Список притулків на Західній Україні.

Велика мапа допомоги в різних країнах світу: прихисток, транспорт, лікарні, консультації тощо.

Перелік прихистків для біженців в різних регіонах Польщі.

Як отримати допомогу в Україні та закордоном: волонтери створили зручний для навігації сайт

Прихисток та безкоштовне житло для біженців в Європі

Прихисток: сайт, де можна знайти та надати житло для евакуйованих людей та біженців.

Host4Ukraine: пропонує біженцям безпечне житло за кордоном.

Платформа для прихистку біженців у Європі: ресурс для об’єднання українських біженців з європейцями, які готові надати своє житло.

stipruskartu.lt – литовські волонтери надають прихисток для 10 тис. біженців з Укарїни.

euroguide.live – постійно оновлювана інформація для біженців в ЄС, в тому числі й про прихисток.

Airbnb надасть безкоштовне помешкання для 100 тис. українських біженців.

Couchsurfing (сервіс для пошуку безкоштовного житла) скасував комісію для українців.

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Як ще можна шукати безкоштовне житло?

Є менш очевидні способи пошуку житла як в подорожі, так і в евакуації. Наприклад, крім популярних Airbnb, Booking, Couchsurfing є також ряд сервісів, що дозволяють шукати безкоштовне житло в обмін на догляд за будинком або тваринанами. Зазначимо, що подібні варіанти скоріше підійдуть для просунутих мандрівників, що добре знають англійську, також деякі варианті можуть бути не дуже підходящими для сімей з дітьми через специфіку розміщення. Тож рекомендуємо одразу комунікувати з хостами та дізнаватися усі деталі.

trustroots.org – альтернатива каучсерфінгу, заснована групою програмістів з Велікої Британії. Засновники обіцяють, що їх проєкт ніколи не стане комерційним.

servas.org – спільнота, заснована студентамі-мандрівниками, що обмінюються житлом під час подорожі. Тут можна знайти варіанти для безкоштовної ночівлі на 1-2 ночі.

bewelcome.org – ще один ресурс для пошуку безкоштовного проживання за принципом каучсерфінгу. Варто наголосити, що подібні сервіси найчастіше пропонують не окремі апартаменти чи будинкі, а проживання разом з власником.

mindmyhouse – тут можна знайти житло закордоном в обін на догляд за домом. Реєстрація на сервісі платна – $20.

housecarers – аналог попереднього сайту, вартість реєстрації на рік $50.

luxuryhousesitting – ще один сайт пошуку житла в обмін на догляд. Багато варіантів в США, але є й трохи Європи. Вартість реєстрації $10.

Фото УНІАН

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