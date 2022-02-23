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«Оскар 2022»: в прямом эфире покажут не всю церемонию вручения – причина

Оскар 2022: в прямом эфире покажут не всю церемонию вручения – причина

В церемонии вручения премии Оскар 2022 года снова изменения. В этом году организаторы решили не показывать в прямом эфире вручение всех номинаций.

Об этом написал The Hollywood Reporter. Американская киноакадемия решила не включать в общую сетку восемь номинаций:

  • «Лучший короткометражный документальный фильм»
  • «Лучший монтаж»
  • «Лучший грим»
  • «Лучший саундтрек»
  • «Лучшая работа художника-постановщика»
  • «Лучший короткометражный анимационный фильм»
  • «Лучший короткометражный фильм»
  • «Лучший звук»

Их награждение запишут заранее, за час до церемонии в театре Dolby, и покажут отдельно от основного шоу. Издание пишет, что в самой Американской киноакадемии решение вызвало множество споров. К слову, в 2018 году организаторы уже хотели так сделать, но киноманы отстояли право гримеров и монтажеров обрести свою долю славы в прямом эфире.

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При этом The Hollywood Reporter отмечает, что зрители обидеться не должны, ведь на их взгляд, многим людям все равно интересно лишь несколько главных номинаций типа: «Лучший фильма», «Лучший режиссер» и «Лучший актер/актриса».

Фото Getty Images

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