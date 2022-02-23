«Оскар 2022»: в прямом эфире покажут не всю церемонию вручения – причина

В церемонии вручения премии Оскар 2022 года снова изменения. В этом году организаторы решили не показывать в прямом эфире вручение всех номинаций.

Об этом написал The Hollywood Reporter. Американская киноакадемия решила не включать в общую сетку восемь номинаций:

«Лучший короткометражный документальный фильм»

«Лучший монтаж»

«Лучший грим»

«Лучший саундтрек»

«Лучшая работа художника-постановщика»

«Лучший короткометражный анимационный фильм»

«Лучший короткометражный фильм»

«Лучший звук»

Их награждение запишут заранее, за час до церемонии в театре Dolby, и покажут отдельно от основного шоу. Издание пишет, что в самой Американской киноакадемии решение вызвало множество споров. К слову, в 2018 году организаторы уже хотели так сделать, но киноманы отстояли право гримеров и монтажеров обрести свою долю славы в прямом эфире.

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При этом The Hollywood Reporter отмечает, что зрители обидеться не должны, ведь на их взгляд, многим людям все равно интересно лишь несколько главных номинаций типа: «Лучший фильма», «Лучший режиссер» и «Лучший актер/актриса».

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