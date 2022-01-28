«Оскар-2022»: головні претенденти на «найкращий фільм»

Вже 27 березня, майже скоро, відбудеться премія нагородження «Оскар-2022»

Офіційне оголошення Академією номінантів відбудеться 8 лютого. А поки всі критики гадають, хто ж може стати ймовірними претендентами на премію. Американське видання Variety показало всій список, який, до речі, дуже сходить з думкаю багатьох. Тож давай поглянемо разом. Можливо, тут є і твої фаворити?

Претенденти на премію «Оскар-2022»

«Влада пса»

Букмекери вже пророкують режисерові Джейн Кемпіон перемогу в номінації на найкращу режисеру з жорстоким вестерном «Влада пса». Втім, картину вважають одним із головних претендентів на Оскар ще з моменту прем’єри на Венеціанському кінофестивалі на початку минулого року. У разі тріумфу Кемпіон стане третьою жінкою-режисером в історії, яка отримає «Оскар» за найкращу режисуру. Похмура драма з пронизливим саундтреком розповідає про власника ранчо Філе (Бенедикт Камбербетч), який псує життя нової дружини свого брата Роуз (Кірстен Данст).

«Белфаст»

Напівавтобіографічна картина режисера Кеннета Брани розповідає про його дитинство у Белфасті за часів конфліктів у Північній Ірландії. Сім’ю кінематографіста зіграли Катріна Балф, Джеймі Дорнан, Кіаран Хайндс та Джуді Денч, а самого хлопчика, який перебуває в епіцентрі подій, – Джуд Хілл.

«Трагедія Макбета»

Один із головних фаворитів серед критиків – картина «Трагедія Макбета», сольний дебют Джоела Коена. Чорно-білий переказ шекспірівської саги з дружиною режисера, Френсіс Макдорманд, і Дензелом Вашингтоном у головних ролях вийшов на Apple TV+, минаючи великі екрани. Кожен із учасників команди фільму вже не раз ставав тріумфатором премії, що дає картині ще більше шансів на успіх.

«Спенсер: Таємниця принцеси Діани»

А ти вже бачив цей фільм? На думку, нашої редакції, одна з найцікавіших ролей Крістен Стюарт. Незважаючи на велику кількість критики картини «Спенсер: Таємниця принцеси Діани» (зокрема і з боку королівської родини), Крістен Стюарт залишається одним із головних претендентів на звання найкращої актриси. Її гра була названа критиками справжнім одкровенням ще після прем’єри фільму на Венеціанському кінофестивалі, після чого експерти почали пророкувати зірці статуетку.

«Король Річард»

Серед потенційних претендентів на «Оскар» лідирує і байопік Рейнальдо Маркуса Гріна про батька та тренера знаменитих тенісисток Венери та Серени Вільямс. Захоплююча картина може не лише поборотися за звання найкращого фільму, а й принести перемогу Віллу Сміту, котрий востаннє був номінований на «Оскар» 15 років тому за стрічку «У гонитві за щастям». Нагороду може здобути і Бейонсе з композицією Be Alive, яка увійшла до офіційного саундтреку до «Короля Річарда».

«Лакрична піца»

Восьмиразовому номінанту на «Оскар» Полу Томасу Андерсону критики майже гарантовано пророкують успіх на майбутній церемонії. Його остання робота «Лакрична піца». Це зворушлива історія закоханого підлітка, який мріє підкорити Голлівуд…

Фото – кадри з фільмів, Getty Images

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