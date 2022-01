«Оскар-2022»: коли буде, в якому форматі та хто номінований

Щорічна церемонія вручення «Оскар» – та подія, на яку чекає більшість людей світу. Минулорічна премія стала першої неординарною, яку провели в часи пандемії. Соціальна дистанція та відсутність деяких зірок показали, що світ змінився. Що ж чекає на нас цього року? Яким буде «Оскар-2022»?

«Оскар-2022» відбудеться 27 березня в нічний час для України. Минулого року церемонія проходила в новому місці в центрі Лос-Анджелеса, в Union Station. Проте цього року її вирішили повернути в «рідний дім» з 2022 року – the Dolby Theatre at the Hollywood & Highland Center. Про це пише видання Vogue.com.

Формат проведення «Оскар-2022»

Точний формат проведення премії поки що не оголосили. Але, ймовірно, це не буде «дистанційна історія», як із «Золотим глобусом». Адже Академія вже оголосила, що керувати шоу буде режисер Гленн Вайс.

Хто номінанти на премію «Оскар»?

Всіх номінантів на «Оскар-2022» оголосять 8 лютого. Проте очікується, що за «кращий фільм» є шанси позмагатись «Силі собаки», «Белфесту», «Дюні», «Королю Річарду» і «Вестсайдерській історії». А кращим режисером може стати Дені Вільньов, Стівен Спілберг, Кеннет Брана або Джейн Кемпіон.

Серед претендетів на найкращу чоловічу роль називають: Вілла Сміта, Бенедикта Камбербетча, Ендрю Гарфілда і Дензела Вашингтона. А от з жінок – Олівія Колман, Крістен Стюарт, Леді Гага та Ніколь Кідман.

