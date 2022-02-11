У Дженнифер Энистон — День рождения: актриса отказывается от уколов красоты (ФОТО)

Известной американской актрисе Дженнифер Энистон сегодня, 11 февраля, исполнилось 53 года

Она одна из самых красивых звезд Голливуда, при этом отказывается от пластических операций и уколов красоты. Все, что она себе делала – ринопластику – операцию по выравниванию искривленной носовой перегородки.

– Это очень классно. Мне сделали ринопластику и я впервые в жизни спала, как младенец, наконец-то я могла дышать носом, – рассказала актриса журнала People.

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Уже ни в одном интервью Энистон рассказывала, что выбирает природное старение. А ухаживает за собой с помощью спорта и питания.

— Что касается всех остальных слухов про операции… Как бы скучно это вам не звучало, но это все еще мое, — поделилась Энистон.

В повседневной жизни актриса почти никогда не наносит макияж, а в соцсетях показывает реальную себя. Давайте посмотрим, как хороша и мила Дженнифер Энистон в свои 53.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Фото Getty Images

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