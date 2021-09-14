Дженніфер Еністон розповіла правду про роман з Девідом Швіммером

Акторка нарешті поставила крапку в романтичній історії

Після виходу спеціального епізоду серіалу «Друзі» єдиною темою для обговорення фанатів стали стосунки між Дженніфер Еністон та Девідом Швіммерром, які зіграли Рейчел та Роса. У спешлі актори зізналися, що мали почуття одне до одного у період зйомок «Друзів», але перебували у стосунках з іншими. Після такої заяви усім фанатам захотілося, щоб ці двоє були разом, бо ж екранні Рейчел та Рос були прекрасною парою.

Американські медіа навіть почали приписувати роман Дженніфер та Девіду. Мовляв, їх частіше помічали разом у будинку акторки та на спільних виходах. Але того хеппі енду чекати не доводиться. Адже нещодавно Дженніфер Еністон прокоментувала свої стосунки з Девідом Швіммером в інтерв’ю для PEOPLE.

«Це просто показує, наскільки сильно люди сповнені надій на те, що мрії збуваються. Я зацікавлена ​​в тому, щоб знайти фантастичного партнера і просто жити приємним життям і веселитися один з одним. Це все, на що ми повинні сподіватися. Це не повинно бути відображено на камені або в юридичних документах», – підсумувала Дженніфер.

Фото: Getty Images

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