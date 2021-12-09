Дженніфер Еністон – про плітки щодо своєї вагітності

Селебриті втомилася, що журналісти та люди у соцмережах перемивають їй кісточки

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон, яка полюбилася глядачам за роль Рейчел Грін у серіалі «Друзі», нещодавно знялася у новій фотосесії для журналу The Hollywood Reporter та дала відверто прокоментувала чутки щодо своєї вагітності.

Знаменитість зізналася, що їй не вдавалося легко ставитися до чуток, які спочатку розпускали таблоїди, а потім люди в соцмережах. Їй болить, коли абсолютні незнайомці називають її жінкою, яка обрала кар’єру, а не материнство, не знаючи правди.

«Раніше я сприймала все це близько до серця – чутки про вагітність, і всі припущення про те, що «вона обрала кар’єру, а не дітей». Люди гадки не мають, що відбувається зі мною особисто, з медичної точки зору, чому я не можу… чи можу я мати дітей? Вони нічого не знають, і це було справді боляче і просто гидко. Те, що таблоїди та ЗМІ робили з особистим життям знаменитих людей тоді, зараз роблять звичайні люди у соціальних мережах. Хоча я так давно не бачила таблоїдів. Я все ще народжую близнюків? Чи збираюся стати чудо-матір’ю у 52 роки?» — поділилася Дженніфер Еністон.

Селебриті також не оминула і факт сексизму у темі зіркового батьківства. Мовляв, у суспільстві і снують «подвійні стандарти», а тому чоловіків набагато рідше засуджують за те, що вони не завели дітей.

«Це такі подвійні стандарти: чоловіки можуть одружуватися скільки завгодно разів, вони можуть одружитися з більш молодими жінками віком від 20 до 30 років. Жінкам це не дозволяється. Між іншим, чоловіки віком 30 років теж дуже відрізняються від чоловіків віком від 40 до 50», — сказала акторка.

Фото: Getty Images

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