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Jerry Heil — #ПОШТА: премьера песни! Эксклюзив!

Jerry Heil — #ПОШТА: слушать онлайн

Певица Jerry Heil представила новую песню и клип #ПОШТА, посвященную современным проблемам влюбленных

Хотя она сама никогда не была в отношениях, ей удалось растрогать большое количество слушателей еще до официального релиза трека, одним только тизером в TikTok.

Новый сингл певицы #ПОШТА также вышел вместе с клипом, ради которого Jerry кардинально изменила образ: накрашенная, во «взрослом» вечернем платье она играет одну из главных ролей — и мы видим драматические, но очень жизненные кадры из жизни молодой пары. Как рассказывает артистка, на песню ее вдохновила книга психолога Гэри Чепмена «5 языков любви». Над треком Jerry Heil работала вместе с саунд-продюсером Иваном Клименко, а lyric-video сняла Елена Данилюк. В эксклюзивном комментарии Новому каналу певица рассказала свои впечатления от смены образа:

— Для многих девушек нет ничего необычного в том, чтобы одеться в длинное вечернее платье и накрасить губы красным. Но для меня это целое событие… тем более, когда это видеопроизведение к новой песне и вся страна наблюдает за тобой, — рассказывает певица.

Jerry Heil — #ПОШТА: слушать онлайн

В данный момент Jerry Heil готовит новый альбом, который выйдет весной 2022 года. О нем певица тоже рассказала много интересных деталей в эксклюзивном комментарии Новому каналу:

— Это переход в новую эру JERRY HEIL: такую же отбитую, как раньше, но более женственную, нежную и лирическую. Я еще никогда не радовалась, когда говорили, что заставила плакать. Но это именно тот случай, когда приятно. Ваши слезы от моих песен – проявление их подлинности и вашей чувственности!
Надолого ли этот период? Как минимум, на один лирический альбом, над которым мы работаем с Иваном Клименко.

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Jerry Heil — #ПОШТА: слушать онлайн

Jerry Heil продолжает эксперименты с более лирической и мелодраматической поп-музыкой, которые оказываются исключительно удачными. Так, например, трогательная #Песня_про _деда – один из ключевых треков новогоднего EP Jerry «Мандарины и олени» – оказался в топ-20 музыкальных видео украинского YouTube, набрав более 280 тысяч просмотров.

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