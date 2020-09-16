За що Jerry Heil соромно перед батьками?

На зйомках шоу «Діти проти зірок» (Новий канал) співачка розповіла, як ставила маму в незручне становище

У Jerry Heil що не пісня – то хіт. Іронічні треки зі зрозумілими емоціями, близькими всім текстами, прикольним звучанням полюбилися багатьом слухачам. Молода співачка – на піку популярності й непогано заробляє. А колись їй доводилося просити гроші у мами і тата. Зараз дівчині соромно за те, як вона це робила.

– Мої батьки торгували і торгують на базарі, – розповіла співачка. – І я приходила до них і клянчила гроші на нову кофтинку, ляльку, солодощі. Мама знала: якщо донька прийшла на базар – зараз їй буде незручно перед усіма, хто торгує поруч. Я з’являлася й натурально випрошувала: «Мамо, ну купи, будь ласка».

Дитинство співачки минуло в Київській області, у маленькому містечку Васильків, де всі одне одного знають. Батьки займалися продажем м’яса. Свиней обробляли на задньому дворі будинку.

– Мама торгувала салом, і я любила, щоб вона мені відрізала шкірку, – згадує Jerry Heil. – З огляду на те, що зараз сироїд, це звучить дуже дивно. Ще обожнювала свинячі вушка. У дитинстві взагалі любила об’їдатися. Могла, наприклад, з’їсти цілу в’язку бананів. А так я була дуже спокійною дитиною, без пригод.

У шоу «Діти проти зірок» Jerry Heil змагатиметься з талановитою дитиною. Чи зможе співачка перемогти її – дивіться з 7 жовтня о 19:00 на Новому каналі.

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