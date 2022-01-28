Синтия Никсон – об отсутствии Саманты в продолжении Секс в большом городе

Селебрити рассказала, почему ей понравился ход сценаристов сериала

Ни для кого не секрет, что продолжение культового сериала «Сеэкс в большом городе» под названием «И просто так…» вышло без участия актрисы Ким Кетролл, сыгравшей Саманту Джонс. Создатели сериала вывели ее персонажа из истории, объяснив это переездом в Лондон. По сюжету, красавица покинула Нью-Йорк из-за того, что Керри отказалась от ее услуг пиар-агента и обиделась на других не поддержавших ее подруг. И все это сценаристы издали в первой же серии чуть ли не в первые минуты. Такой ход однозначно пришелся по душе исполнительнице роли Миранды Джонс актрисе Синтии Никсон.

«Я подумала, что это было здорово. Я имею в виду, что мне нравится, как мы объяснили все сразу в первую минуту. И я должен сказать – спойлер для тех из вас, кто еще не видел – но я чувствовал, что цветы на похоронах были просто отличным жестом. Мне нравится, что мы иногда связываемся с ней. Я люблю это», – призналась Синтия Никсон в программе Watch What Happens Live.

Напомним, что финальный эпизод первого сезона «И просто так…» выйдет уже в четверг, 3 февраля. Продолжат ли сериал на второй сезон, пока неизвестно.

Фото: Getty Images

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