Секс в большом городе 2021: смотреть официальный трейлер

Стриминговый сервис HBO Max представил трейлер долгожданного продолжения сериала «Секс в большом городе», который выйдет под названием And Just Like That….

«Секс в большом городе 2021» — смотреть трейлер онлайн:

Продолжение легендарного сериала расскажет об истории нью-йоркских подруг спустя 17 лет, когда им уже исполнится по 50 лет. Кэрри, Шарлотта и Миранда столкнутся с новыми вызовами современного мира. «Чем больше я живу, тем яснее понимаю, что с настоящими друзьями можно достичь чего угодно», — говорит в трейлере Кэрри Брэдшоу.

С самого начала съемок ходили слухи, что Керри и Мистер бег разводятся, но в трейлере этого не показано. Напротив, каждая из подруг живет счастливой семейной жизнью со всеми ее сложностями.

В продолжении «Секса в большом городе» не появится Саманта Джонс. Ведь исполнительница ее роли Ким Кэтролл отказалась от съемок. Однако зрители увидят новую сильную и влиятельную героиню афроамериканку. А также на экране в последний раз появится Стэнфод Блетч, которого сыграл Вилли Гарсон. В сентябре 2021 года актер скончался от рака поджелудочной железы.

Премьера продолжения сериала «Секс в большом городе» под названием And Just Like That… выйдет уже 9 декабря 2021 года.

