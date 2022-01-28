Одежда Канье Уэста будут шить бездомные! Как он это придумал?

У Канье Уэста возникла радикально новая идея – такого точно еще не было! Самое интересное, что это не касается его песен.

Американский рэпер придумал, как решить проблему кризиса с бездомными в Лос-Анджелесе. Канье хочет, что они попробовали себя в моделировании, а именно – шили одежду для будущей коллекции бренда Skid Row Fashion Week, с которым певец решил сделать коллаборацию. Об этом в своем эксклюзиве написало американское издание TMZ.

Кроме того, что Уэст хочет дать бездомным работу, глобальная цель коллаборации – помочь им. Ведь 100% доходов от продаж этой одежды пойдут на улучшение условий жизни людей без дома. Об этом изданию рассказал Дэвид Себастьян – основатель бренда Skid Row Fashion Week.

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К тому же, планируется, что после продажи коллекции, бренд сможет обеспечить еще больше подобных рабочих мест для бездомных. Некоторым хотят предложить не только шить, но и моделировать одежду – придумывать эскизы.

Интересно, что и сама коллекция не должна быть обычной. К примеру, Уэст предложил создать пуховик из больших мешков для мусора. Посмотрим, что из этого выйдет!

Фото — Getty Images

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