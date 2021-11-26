Каньє Вест збирається повернути Кім Кардаш'ян

Селебриті не готовий відпускати кохану

Американський репер Каньє Вест заявив, що хоче відновити стосунки зі своєю дружиною Кім Кардаш’ян. На благодійному заході до Дня подяки у Лос-Анджелесі артист зізнався, що зробить усе, щоб повернути кохану, яка минулої зими подала на розлучення.

«Я припускався помилок. Я публічно робив речі, які неприпустимі для мене як для чоловіка. Однак прямо зараз я тут, щоб змінити цей сюжет», – заявив Каньє і додав, що він священик у своєму будинку.

Також Каньє сказав, що він спеціально переїхав до будинку поруч із дружиною, щоб більше часу проводити з дітьми. Нагадаємо, що у пари є 8-річна дочка Норт, 5-річний син Сейнт, 3-річна дочка Чикаго та 2-річний син Псалм.

Цікаво, як події будуть розвиватися далі. Бо раніше Каньє Вест вже заявляв, що хоче знову зійтися з Кім, а потім з’являвся на публіці у компанії 22-річної моделі Вінетрії. А сама Кім Кардаш’ян не витрачає часу дарма і вже гуляє за ручку із 28-річним стендап-коміком Пітом Девідсоном, з яким вони познайомилися на одному телешоу.

Фото: Getty Images

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