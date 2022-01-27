Джонні Депп знову в грі! Нова роль та виставка його творчості (ФОТО)
Схоже, Джонні Депп почав потроху оживати, як актор і творча особистість. Що не може не тішити його шанувальників.
Джонни Депп презенткє виставку картин
Вже незабаром Депп запустить колекцію своїх NFT-робіт (картин). Ти думаєш, чим він займався, поки всі його ігнорували та скасовували контракти? Актор мав дуже багато вільного часу, який він використав з користю. Джонні створив 11 111 токенів та портретів з однією концепцією та під однією назвою «Ніколи не бійся». Про це пише американське видання Page Six.
– Я завжди використовую мистецтво, щоб показати свої почуття. У цей час я думаю про тих, хто для мене важливий: моя сім’я, мої друзі, люди, якими я захоплююсь. Я писав ці картини і нікому їх показував і обмежував себе. Але ж ніхто не повинен обмежувати себе, – розповів Джонні Депп.
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Він написав портрети своїх друзів та людей, яких вважає героями: Марлон Брандо, Елізабет Тейлор, Хантера С. Томпсона, Хіта Леджера, Тіма Бертона, Лілі-Роуз Депп. І не можна не помітити портрет, який розриває сердечко – собачку Деппа – Мухи, який вже помер. Також у колекції є й вигадані персонажі, як, наприклад, Кролик, якого придумав його син. Картини Депп збирається продати, а 25% доходу віддасть на благодійність.
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Джонні Деппа знову запросити зніматися у кіно
Актора нарешті запросили зніматися у кіно. На жаль, не у «Фантастичних тварях», але також цікава роль. Джонні зіграє короля Людовіка XV у французької режисерки Майвенни Ле Блеско.
Фото – Getty Images
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