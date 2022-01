CLOUDLESS: биография финалиста Нацотбора на Евровидение 2022 Украина

Группа CLOUDLESS снова попробует себя на Национальном отборе на Евровидение 2022! После дебюта на Нацотборе 2020 артисты решили вернуться с новой песней и показать свое звучание. В этот раз для песенного конкурса музыканты из CLOUDLESS подготовили трек All be Alright. Что нам известно об одних из самых интересных артистах в этом году, читай в материале

Финалисты Нацотбора на Евровидение 2022: что известно о группе CLOUDLESS

1. Оригинальная команда начала свою деятельность в 2017 году и сразу стала выступать на живой сцене, общаться с поклонниками и активно развиваться .

2. В том же 2017 году CLOUDLESS презентовали свой поворотный альбом «МіжСвітами», саунд-продюсером которого выступил Сергей Любинский. Большая часть треков с пластинки стали саундтреками к сериалам и проектам на ТВ, а также звучат в полнометражном фильме «Встреча одноклассников».

3. Группа сразу видела себя на большой сцене, поэтому первой площадкой для полноформатного концерта стал киевский клуб Sentrum еще во времена его существования.

4. В альбоме «Маяк» есть песня «Мы одне», записанная вместе с Jerry Heil.

5. Главную роль в дебютном клипе на песню «VDCHVT» играет актриса Ирина Кудашова.

6. Сингл «VDCHVT» сразу после выхода попал в ТОП песен украинского чарта Shazam, где долго держался.

7. В июне 2019-го группа записала свой последний альбом перед существенным обновлением состава «Маяк», песни из которого уже звучали в третьем сезоне проекта Нового канала «Кохання на виживання». Кстати, саудтреками к 4 сезону реалити тоже стали песни CLOUDLESS!

8. CLOUDLESS сами напророчили изменение состава: клип на песню «Бувай», который вышел в конце 2019 года, стал в буквальном смысле прощанием с бывшим солистом группы.

9. В обновленном составе с вокалистом Юрием Каналошем группа презентовала поп-рок сингл «Drown Me Down», с которым и участвовал в Нацотборе на Евровидение 2020 года.

10. В этом году на Нацотборе на Евровидение 2022 года CLOUDLESS выступят с треком All be Alright. Это уже третий релиз группы по возвращении вокалиста Юрия Каналоша. Песня All be alright о неидеальности мира и о вере в лучшее. Вот как комментирует это фронтмен группы: «Вы – ваш злейший враг! Важно осознать, что иногда мы можем быть ослеплены эмоциями, которые не позволяют нам мыслить правильно. Мы думаем, что ничего не можем изменить, потому что мы такие. — это столкновение с собственными мыслями и страстями, которые уничтожают нас изнутри.Мы можем сразиться с ними и победить их.Поскольку мы отвечаем за себя, мы сами решаем свою судьбу, и важно каждый день просыпаться и говорить себе: Что я могу сделать сегодня? я могу изменить в себе? Что сделает меня лучше? Изменение начинается с тебя, а не с соседа. Если вы хотите сделать мир лучше, начните с собственного сердца и ума.»

Напомним, что CLOUDLESS будут бороться за участие в Евровидении 2022 года в финале Национального отбора уже 12 февраля. Именно после него станет известно, кто будет представлять Украину на песенном конкурсе в Турине (Италия).

