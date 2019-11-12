Бувай: Группа CLOUDLESS сняли пророческий клип

Видеоработа музыкантов на песню «Бувай» стала для них роковой. После съемок группу покинул вокалист Женя Тютюнник. Совпадение?

По словам самих CLOUDLESS трек для экранизации был выбран рандомно. Сначала они хотели снять клип на свой хит с Яной Шемаевой (настоящее имя Jerry Heil), но из-за определенных обстоятельств в последний момент нужно было ее поменять. Они выбрали «Бувай».

— Мы и представить не могли, что те события и эмоции, которые переживает главный герой клипа, на самом деле станут нашей реальностью. Поиск себя и борьба, сомнения, безысходность и паника. Через все это мы прошли, когда по определенным причинам попрощались с нашим вокалистом, — комментирует один из создателей CLOUDLESS Антон Панфилов. — Хоть и прекратить существование группы в таком виде было нашим общим решением, но такие события — всегда стресс.

Женя Тютюнник свой уход из группы комментирует очень кратко.

— Несколько лет подряд CLOUDLESS были очень важной страницей в моей жизни. Я вкладывал в эту группу всего себя, но наши пути разошлись. Желаю ребятам, чтобы у них всё было хорошо

Что ж, возможно, именно это «Бувай» станет для музыкантов не только прощание с прошлым, а и началом новой яркой страницы жизни! Будем следить за успехами CLOUDLESS, ведь все перемены всегда у лучшему!

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