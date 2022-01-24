Евровидение 2022: названы имена ведущих Нацотбора в Украине!

Кто стал ведущим Национального отбора на Евровидение 2022 в Украине, читай в материале Нового канала

В понедельник, 24 января, состоялась пресс-конференция «‎Суспільного» ‎и Friends Production, в рамках которой были названы финалисты Нацотбора на Евровидение 2022 в Украине. В список вошли восемь артистов — именно они будут бороться за право представлять страну на международном песенном конкурсе в Турине (Италия). Кстати, послушать все песни участников Национального отбора на Евровидение 2022 уже можно на сайте Нового канала!

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Ізвестно, кто стал ведущим Национального отбора на Евровидение 2022 в Украине. Этого момента поклонники музыкального конкурса ждали очень с огромным нетерпением. Ходили даже слухи, что это место займет непревзойденный Сергей Притула. Однако информация не подтвердилась.

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По итогам пресс-конференции, было объявлено, что Маша Ефросинина стала ведущей Нацотбора на Евровидение 2022 в Украине. Артистка займет место на главной сцене, а общаться с артистами в грин-руме будет шоумен Тимур Мирошниченко.

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