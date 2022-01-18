Новые фото Ким Кардашьян в бикини: жизнь продолжается, несмотря на ссоры с Канье Уэстом (фото)

Ким Кардашьян любит себя и часто выкладывает горячие фото на радость себе и фанатам

Несмотря на трудный период в жизни, делает она это и сейчас. Ким выложила фото в соблазнительном бикини с Багамских островов, где отдыхает со своим новым бойфрендом Питом Дэвидсоном. И кажется, что она выглядит счастливой, радостной и сексуальной. Почему тогда сложный период, спросишь ты?

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Недавно ее экс-супруг Канье Уэст дал интервью Youtube-каналу Hollywood Unlocked и в нем обвинил Ким, что она не дает ему видеться с детьми. Об этом пишет DailyMail. Он даже признался, что ударил своего фаната из-за того, что не смог попасть на День рождения к своей 8-летней дочери, ведь «охрана Ким его не пустила». Кроме этого рэпер рассказал, что Ким еще и не пустила его на вечеринку к 4-летней дочери.

Но ведь Кардашьян все обвинения отвергает. Она рассказала, что все эти слова Канье возмутили ее и поразили. По словам звезды, она всегда позволяет видеть ему детей, когда он хочет их забрать или просто приехать. Что же касается того, что охрана не пускает Уэста в дом – Ким просто пытается установить границы, чтобы Канье не приходил к ней, когда ему вздумается.

Как помним, американский рэпер Канье Уэст признался, что изменял Ким Кардашьян, несмотря на брак и общих детей. Об этом артист фактически заявил в своей песне Hurricane из нового альбома Donda. Теперь же артист продолжает делать признание в своих текстах.

Фото — Getty Images

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