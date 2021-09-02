Похоже, что селебрити пытается раскаяться за содеянное

Американский рэпер Канье Уэст признался, что изменял Ким Кардашьян во время их брака. Об этом артист фактически заявил в своей песне Hurricane с нового альбома Donda. Пожалуй, селебрити не лукавил, заявив, что в новых песнях раскроет правду о своих отношениях с Ким Кардашьян.

«Вот я иду, веду слишком богатым. Вот я иду с новой цыпочках. И я знаю, какая правда. Все еще играю после рождения двух детей. Это слишком много, чтобы переварить все, когда твоя жизнь постоянно движется», — поет рэпер.

Интересно, что и инсайдер из окружения Канье Уэста подтвердил, что в песнях артист пытается покаяться перед Ким. А источник, близкий к Ким утверждает, что звезда не против воссоединения. Об этом пишет издание DailyMail.

«Канье сказал, что хочет, чтобы она вернулась, и Ким открыта для этого, но хочет сначала сосредоточиться на восстановлении фундамента их отношений и укрепления дружбы», — рассказал инсайдер.

Фото: Getty Images

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