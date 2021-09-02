Читайте между строк: Канье Уэст признался, что изменял Ким Кардашьян
Похоже, что селебрити пытается раскаяться за содеянное
Американский рэпер Канье Уэст признался, что изменял Ким Кардашьян во время их брака. Об этом артист фактически заявил в своей песне Hurricane с нового альбома Donda. Пожалуй, селебрити не лукавил, заявив, что в новых песнях раскроет правду о своих отношениях с Ким Кардашьян.
«Вот я иду, веду слишком богатым. Вот я иду с новой цыпочках. И я знаю, какая правда. Все еще играю после рождения двух детей. Это слишком много, чтобы переварить все, когда твоя жизнь постоянно движется», — поет рэпер.
Интересно, что и инсайдер из окружения Канье Уэста подтвердил, что в песнях артист пытается покаяться перед Ким. А источник, близкий к Ким утверждает, что звезда не против воссоединения. Об этом пишет издание DailyMail.
«Канье сказал, что хочет, чтобы она вернулась, и Ким открыта для этого, но хочет сначала сосредоточиться на восстановлении фундамента их отношений и укрепления дружбы», — рассказал инсайдер.
Фото: Getty Images
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