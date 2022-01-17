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Анна Тринчер сделала грудь: Топ-5 новостей шоубизнеса за выходные (Фото)

Анна Тринчер сделала грудь: Топ-5 новостей шоубизнеса за выходные

Что произошло в украинском и мировом шоу-бизнесе за выходные (15-16 января)? Новый канал сейчас тебе все расскажет! Топ-5 новостей шоубизнеса, которые случились в выходные.

Певица и актриса Анна Тринчер сделала себе грудь

Анна Тринчер – успешная украинская певица. Ее песни слушают почти все подростки нашей страны. А за Instagram и TikTok следит миллионная аудитория.

На этих выходных девушка отважилась и воплотила свою мечту в реальность – сделала себе пластическую операцию по увеличению груди. В своих сторис Аня рассказала, что уже в средней школе у ​​одноклассниц начала расти грудь, она думала, что, может, ее время наступит несколько позже, однако грудь так и не выросла до желаемого размера. Когда же Аня стала известна, хейтеры начали писать ей оскорбительные комментарии. В конце концов, из-за своих комплексов (Аня сама признает, что у нее такие есть), девушка решилась и сделала операцию.

  • Анна Тринчер сделала грудь: Топ-5 новостей шоубизнеса за выходные
  • Анна Тринчер сделала грудь: Топ-5 новостей шоубизнеса за выходные
  • Анна Тринчер сделала грудь: Топ-5 новостей шоубизнеса за выходные
  • Анна Тринчер сделала грудь: Топ-5 новостей шоубизнеса за выходные
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Все время перед хирургическим вмешательством в палате Аню поддерживал ее любимый, блогер Александр Волошин. Вместе они сняли пару видео для TikTok, набравших более 130 тысяч просмотров за 13 часов.

  • Анна Тринчер сделала грудь: Топ-5 новостей шоубизнеса за выходные
  • Анна Тринчер сделала грудь: Топ-5 новостей шоубизнеса за выходные
  • Анна Тринчер сделала грудь: Топ-5 новостей шоубизнеса за выходные
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Также Аня показала себя в операционной и пока на связь после пластики с фанатами не выходила. Оно и не удивительно, ведь после этого нужен отдых и сон!

  • Анна Тринчер сделала грудь: Топ-5 новостей шоубизнеса за выходные
  • Анна Тринчер сделала грудь: Топ-5 новостей шоубизнеса за выходные
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Скандал между Бритни Спирс и ее младшей сестрой

Бритни Спирс раскритиковала интервью своей младшей сестры Джейми Линн Спирс, которое вышло 12 января для шоу «Good Morning America». В нем сестра представила автобиографическую книгу «Things I Should Have Said» сначала хвалила певицу, а затем намекнула на параноидальное поведение Бритни. Об этом пишет издание The Sun. Такое поведение младшей сестры возмутило певицу.

– Она никогда не была рядом 15 лет подряд в то время… Так зачем ей вообще говорить об этом, если только она не хочет продать книгу за мой счет? – написала Бритни в своем Twitter.

В ответ Джейми Линн Спирс тоже выразила свое недовольство. Девушка ответила, что тяжело работала и построила свою карьеру самостоятельно, а не потому, что она сестра Бритни.

Анна Тринчер сделала грудь: Топ-5 новостей шоубизнеса за выходные

О Гарри Поттере сменят сериал, кто там будет играть?

Меган Макелли (видеопродюсер TikTok) заявила о намерении снять веб-сериал о Гарри Поттере. Фанаты могут порадоваться! Но сериал будет иметь одну особенность — на главные роли подбирают трансгендерных и небинарных актеров. Об этом сообщило Daily Mail.

Анна Тринчер сделала грудь: Топ-5 новостей шоубизнеса за выходные

Американские СМИ пишут, что на роль молодого Джеймса Поттера (отца Гарри) претендует только мужчина «азиатского, черного, африканского происхождения, этнически неоднозначный, многорасовый, коренной, латиноамериканец, латиноамериканец, ближневосточный, юго-восточный азиат, Индийская, южноазиатская, южноазиатская». А на роль Лили Поттер подбирают «гендерно-некорформную, небинарную транс-женщину».

Как вам таковы современные изменения? Будет ли Поттер при них прежним? Съемки сериала хотят начать уже летом этого года.

Рок-группа Muse представила клип, который снимали в Киеве

Британская рок-группа Muse представила первый за четыре последних года клип на песню «Won’t Stand Down», который снимали в Киеве! Об этом пишет издание Pitchfork.

Анна Тринчер сделала грудь: Топ-5 новостей шоубизнеса за выходные

— «Won’t Stand Down» – это песня о том, как противостоять хулиганам, будь то на детской площадке или работе, или где угодно. Как защищать себя от принуждения и социопатических манипуляций, и встречать проблемы с силой, уверенностью и агрессией, – рассказал фронтмен группы Мэтт Беллами.

Съемки проходили в Киеве в декабре прошлого года. Над ним работала украинская продакшн-компания Shelter.film, ранее уже сотрудничавшая с Дуа Липой, Stromae и не только. Главную роль в клипе сыграла украинская актриса Наталья Зозуля. Она была в маске Беллами, изготовленной в США, и появилась в образе королевы армии «темных генералов», которую тоже сыграли наши актеры.

Домашние фото Насти Каменских и Потапа: без макияжа, украшений и халат

Одна из самых красивых парков украинского шоубизнеса порадовала поклонников новым фото.

Звезды отдыхают в Мексике, наслаждаются друг другом, пляжем, океаном и отдыхом. Чаще милые фото супругов выкладывает Настя, однако на этот раз снимок все увидели в ленте Потапа. На нем звезды лежат на кровати, в халатах, без макияжа, но с улыбками на лицах. Видно, что оба счастливы и гармоничны.

 

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Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Фото — Getty Images, Instagram

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