Анна Тринчер сделала грудь: Топ-5 новостей шоубизнеса за выходные

Что произошло в украинском и мировом шоу-бизнесе за выходные (15-16 января)? Новый канал сейчас тебе все расскажет! Топ-5 новостей шоубизнеса, которые случились в выходные.

Певица и актриса Анна Тринчер сделала себе грудь

Анна Тринчер – успешная украинская певица. Ее песни слушают почти все подростки нашей страны. А за Instagram и TikTok следит миллионная аудитория.

На этих выходных девушка отважилась и воплотила свою мечту в реальность – сделала себе пластическую операцию по увеличению груди. В своих сторис Аня рассказала, что уже в средней школе у ​​одноклассниц начала расти грудь, она думала, что, может, ее время наступит несколько позже, однако грудь так и не выросла до желаемого размера. Когда же Аня стала известна, хейтеры начали писать ей оскорбительные комментарии. В конце концов, из-за своих комплексов (Аня сама признает, что у нее такие есть), девушка решилась и сделала операцию.

Все время перед хирургическим вмешательством в палате Аню поддерживал ее любимый, блогер Александр Волошин. Вместе они сняли пару видео для TikTok, набравших более 130 тысяч просмотров за 13 часов.

Также Аня показала себя в операционной и пока на связь после пластики с фанатами не выходила. Оно и не удивительно, ведь после этого нужен отдых и сон!

Скандал между Бритни Спирс и ее младшей сестрой

Бритни Спирс раскритиковала интервью своей младшей сестры Джейми Линн Спирс, которое вышло 12 января для шоу «Good Morning America». В нем сестра представила автобиографическую книгу «Things I Should Have Said» сначала хвалила певицу, а затем намекнула на параноидальное поведение Бритни. Об этом пишет издание The Sun. Такое поведение младшей сестры возмутило певицу.

– Она никогда не была рядом 15 лет подряд в то время… Так зачем ей вообще говорить об этом, если только она не хочет продать книгу за мой счет? – написала Бритни в своем Twitter.

В ответ Джейми Линн Спирс тоже выразила свое недовольство. Девушка ответила, что тяжело работала и построила свою карьеру самостоятельно, а не потому, что она сестра Бритни.

О Гарри Поттере сменят сериал, кто там будет играть?

Меган Макелли (видеопродюсер TikTok) заявила о намерении снять веб-сериал о Гарри Поттере. Фанаты могут порадоваться! Но сериал будет иметь одну особенность — на главные роли подбирают трансгендерных и небинарных актеров. Об этом сообщило Daily Mail.

Американские СМИ пишут, что на роль молодого Джеймса Поттера (отца Гарри) претендует только мужчина «азиатского, черного, африканского происхождения, этнически неоднозначный, многорасовый, коренной, латиноамериканец, латиноамериканец, ближневосточный, юго-восточный азиат, Индийская, южноазиатская, южноазиатская». А на роль Лили Поттер подбирают «гендерно-некорформную, небинарную транс-женщину».

Как вам таковы современные изменения? Будет ли Поттер при них прежним? Съемки сериала хотят начать уже летом этого года.

Рок-группа Muse представила клип, который снимали в Киеве

Британская рок-группа Muse представила первый за четыре последних года клип на песню «Won’t Stand Down», который снимали в Киеве! Об этом пишет издание Pitchfork.

— «Won’t Stand Down» – это песня о том, как противостоять хулиганам, будь то на детской площадке или работе, или где угодно. Как защищать себя от принуждения и социопатических манипуляций, и встречать проблемы с силой, уверенностью и агрессией, – рассказал фронтмен группы Мэтт Беллами.

Съемки проходили в Киеве в декабре прошлого года. Над ним работала украинская продакшн-компания Shelter.film, ранее уже сотрудничавшая с Дуа Липой, Stromae и не только. Главную роль в клипе сыграла украинская актриса Наталья Зозуля. Она была в маске Беллами, изготовленной в США, и появилась в образе королевы армии «темных генералов», которую тоже сыграли наши актеры.

Домашние фото Насти Каменских и Потапа: без макияжа, украшений и халат

Одна из самых красивых парков украинского шоубизнеса порадовала поклонников новым фото.

Звезды отдыхают в Мексике, наслаждаются друг другом, пляжем, океаном и отдыхом. Чаще милые фото супругов выкладывает Настя, однако на этот раз снимок все увидели в ленте Потапа. На нем звезды лежат на кровати, в халатах, без макияжа, но с улыбками на лицах. Видно, что оба счастливы и гармоничны.

