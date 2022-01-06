Сразу два трека Go_A попали в ТОП песен Евровидение

Представители Украины на песенном конкурсе впали в душу европейцам

Как год начнешь, так и проведешь. Хочется верить в эту фразу после того, как две песни группы Go_A попали в ESC TOP 250 — ежегодный рейтинг лучших песен за все времена существования «Евровидения». Таким достижением поделились сами участники группы в своем Instagram.

Как оказалось, трек Solovey попал на 128-е место в рейтинге, а вот конкурсный трек SHUM группы Go_A занял почетное 3 место! 2021 год закончился, Евровидение прошло, а слава украинских представителей группы Go_A все набирает обороты.

Следует подчеркнуть, что это впервые в истории в чарт попали сразу две украиноязычные песни.

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