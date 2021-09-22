Слушать песню Go_A — SHUM можно бесконечно! Читай, о чем эта композиция и как она создавалась, в материале Нового канала

Хит украинской электрофолк-группы Go_A — SHUM впервые прогремел на весь мир в 2021 году в Роттердаме. Именно с этой песней коллектив представлял Украину на 65-ом международном песенном конкурсе «Евровидение». Тогда Go_A заняли пятое место, а их композиция стала узнаваемой во многих странах.

Go_A — SHUM: о чем песня

Хит Go_A — SHUM подарил новое звучание широко известной народной украинской веснянке. Основа этой песни —обряд, который проводили наши предки: шумом они призывали весну. Именно такую атмосферу группа передала в клипе!

В начале лета 2021 года песня Go_A — SHUM попала в рейтинг самых популярных хитов в США и заняла 80-е место в престижном мировом чарте Billboard Hot 100. Отметим, что это первый случай, когда украиноязычный трек достиг подобного успеха.

Go_A — SHUM: слова песни

Весняночка, весняночка,

Де ти зимувала?

У садочку на кленочку

Сорочечку пряла

Там у лісі на юзлісі

Сова в воду дує

Заспіваю співаночку

Нехай вона чує.

Заплетися, шуме, барвіночком

Я тобі співаю весняночку

Сію, сію, сію, сію конопелечки

Сію, сію, сію, сію зеленесенькі

Прийди, прийди, весняночко

Та й не забарися

А ми вийдем на юлицю

Будем любитися

Весняночко, паняночко,

Заглянь у віконце

Заспівали співаночку

Засвітило сонце

Нумо, нумо заплетемо шума

Заплетемо гуляти підемо

Сію,сію, сію, сію конопелечки

Сію, сію, сію, сію зеленесенькі

Заплетися, шуме, заплетися

Барвіночком, шуме, застелися

Сію, сію, сію, сію конопелечки

Сію, сію, сію, сію зеленесенькі

Весняночка, весняночка

Де ти зимувала?

У садочку на кленочку

Сорочечку пряла

Ой у лісі на юзлісі

Сова в воду дує

Заспіваю співаночку

Нехай вона чує

Заплетися шуме барвіночком

Я тобі співаю весняночку

Сію, сію, сію, сію конопелечки

Сію, сію, сію, сію зеленесенькі

Нумо, нумо наробили шума

Наробили весну розбудили

Сію, сію, сію, сію конопелечки

Сію, сію, сію, сію зеленесенькі

Смотреть онлайн клип Go_A — SHUM:

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