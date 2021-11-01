Группа Go_A не запишет дуэт из Maneskin

Совместная работа участников «Евровидения-2021» откладывается в длинный ящик

Солистка украинской группы Go_A Екатерина Павленко рассказала, что фанатам стоит прекратить ждать их дуэта с победителями «Евровидения-2021» итальянской группой Maneskin. В том, что колоба пока невозможна, артистка призналась в комментарии Екатерине Осадчей.

Оказалось, что долгожданный дуэт Go-A и Maneskin не состоится из-за нерешенных юридических вопросов.

«Давайте я прямо сейчас скажу, что песни не будет и мы навсегда закроем этот вопрос. Мы не смогли решить юридические вопросы, касающиеся лейбла и вообще менеджмента, потому как идея она есть, но увидим, что будет дальше. Пока что группа не готова к сотрудничеству из-за определенных юридических нюансов», – призналась солистка Go_A.

Также Екатерина Павленко добавила, что она надеется, что когда-то дуэт с Maneskin таки станет реальным, возможно, после того, как интерес к победителям «Евровидения-2021» немного спадет и у них появится больше времени.

Напомним, что итальянская группа Maneskin даст концерт в Киеве 7 марта 2022 года в Stereo Plaza.

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