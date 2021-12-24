Киану Ривз о премьере Матрица Воскрешение! Дата выхода и эксклюзивное интервью

Красная или синяя таблетка? Неведение в Матрице или бегство в правдивую реальность? Что выберешь? А выберешь фильм «Матрица: Воскрешение», ведь мы знаем, что ты точно ждал этот кинокамбек 2021-го. После всех этих лет мы снова вернемся в место, где все началось – в Матрицу. А погрузит тебя туда никто иной, как исполнитель главной роли Нео. Новый канал эксклюзивно пообщался с голливудским актером Кианом Ривзом о фильме «Матрица: Воскрешение». Как звезде работалось над фильмом, что далось труднее всего, и чего ждать от фильма – читай в нашем эксклюзивном интервью.

– Киану, какой была твоя реакция, когда режиссер и сценарист «Матрицы» Лана Вачовски пригласила тебя сняться в новой части легендарной франшизы? Что ты подумал, прочтя сценарий нового фильма?

– Это был очень волнующий момент. Я подумал, что это отличный сценарий с красивой историей любви. На мой взгляд, это очень актуальная история и своего рода важное лекарство для того периода, который мы сейчас переживаем. Думаю, что «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция» несли предостережение и в определенном смысле вдохновляющее послание. А вот «Матрица: Воскрешение» стала некой поддержкой и рассказала о том, где мы все находимся сегодня. Надеюсь, что она будет такой же вдохновляющей для зрителей.

– Лана действительно талантливый сценарист и режиссер. Расскажи, как тебе работалось с ней после стольких лет и вашей предыдущей совместной деятельности? Она изменила свой стиль, не правда ли?

– Да, это правда. Режиссер, с которой я работал в конце 90-х и в начале 2000-х, а потом над «Матрицей: Воскрешение», похожи. Но в то же время она прошла революционный путь развития. Ведь раньше она наблюдала за всем на мониторах и интересовалась искусственным освещением площадки, сейчас увлекается и интересуется естественным освещением. Теперь она стоит рядом с камерой и оператором и дает указания по кадрам. Та, которая была заинтересована в репетициях, теперь не делает прогоны, говоря что-то вроде: «Ты учишься в процессе». Это другой подход к работе, это фундаментальные изменения, которые сделали этот процесс еще более увлекательным. Не то чтобы другой подход был неинтересен, но этот разительно отличается.

– Что ты почувствовал, вернувшись к образу мистера Андерсона спустя столько лет?

– Было классно и комфортно. Мой персонаж наделен любознательностью, а также имеет хороший багаж опыта и знаний. Но вместе с тем в фильме есть момент, когда он спрашивает себя: «Стоит ли все это того, что на самом деле произошло, что это значит?» Я думаю, что это его воспоминания, выдумки, факты, правда, системы, контроль, личные перспективы… Такой калейдоскоп, через который проходит персонаж. В фильме есть свои референсы, пасхалки, свое прошлое, настоящее, свои персонажи, живущие в моменте, говорящие о прошлом, которые, возможно, вдохновлены этим прошлым, которые сделали определенный выбор, и он им теперь аукнулся. Они спрашивают себя: «Что мы сделали? Что мы делаем? Что мы надеемся сделать? Не только для человечества, но и для искусственного интеллекта, других живых существ». Этот гобелен, этот калейдоскоп, это было очень глубоко… Это было настоящим удовольствием – снова сыграть мистера Андерсона.

– Расскажи, пожалуйста, как тебе было снова работать вместе с Керри-Энн Мосс, которая играет Тринити.

– Это всегда особенный и приятный опыт – работать с Керри-Энн, действительно объединиться и стать единым элементом. Было приятно показать ту связь, которая есть у Томаса Андерсона и Тринити. Керри-Энн – исключительная актриса, чистая душа, и снова сниматься вместе с ней – это настоящее удовольствие.

– Киану, в новом фильме появляется много новых актеров: Джессика Хенвик, Яхья Абдул-Матин II, Нил Патрик Харрис, Джонатан Грофф. Как тебе работалось с ними?

– Было действительно круто работать с актерами, которые имели такую большую любовь и энтузиазм к проекту, а затем и самому почувствовать и увидеть их удивительный талант и преданность. Это настоящее удовольствие.

– В новой «Матрице» есть много замечательных отсылок в прошлые части и пасхалки, что скажешь о них?

– Думаю, что с точки зрения кинематографической структуры и структуры повествования то, как Лана объединяет прошлое и настоящее, было действительно интересно не только героям фильма, но и зрителям. То, как она использует флешбеки, очень усиливает все ощущения от фильма вместе с некоторыми редакторскими решениями и тем, как Лана вовлекает зрителей и позволяет им быть в коннекте с персонажем во время развития сюжета.

– Ты немного затронул сюжет, поэтому давай поговорим об этом. В фильме твоему персонажу нужно решиться на прыжок веры, в буквальном смысле прыгнуть со здания. Очевидно, что ты привык тщательно физически готовиться к своим фильмам. Но на этот раз Лана хотела, чтобы для тебя все было иначе относительно физических нагрузок, тренировок, сцен драк, которые всегда есть в ее картинах. Что этот опыт значил для тебя?

– Физическая подготовка к этому фильму, пожалуй, была очень похожа на подготовку к прошлым. Думаю, что самым большим вызовом стал прыжок, который Керри-Энн и я должны были совершить со здания. Скотт Роджерс разработал все страховочные веревки и продумал эту сцену. С ним уже работал раньше и абсолютно доверяю этому человеку. Кэрри Энн также полностью ему доверилась. Я подумал, что это очень круто: Лана хотела, чтобы наши герои реально прыгнули со здания, а не создать это с помощью компьютерной графики. Она дала нам возможность сделать что-то и получить опыт, которого у нас никогда не было.

– И напоследок. Ты сказал, что благодаря фильму обрел новый опыт для себя. А как ты думаешь, какой будет реакция аудитории на ленту «Матрица: Воскрешение»?

– Надеюсь, что люди вдохновятся, хорошо проведут время, посмеются, поплачут. У них есть, о чем подумать. Желаю всем вынести что-нибудь полезное для себя из новой «Матрицы».

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Автор: Тори Торн

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