Матрица Воскрешение: смотреть официальный трейлер

После всех этих лет они вернутся назад: трейлер фильма «Матрица: Воскрешение»
Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила трейлер фильма «Матрица: Воскрешение».
«Матрица: Воскрешение»: смотреть трейлер фильма
Компьютерная система «Матрица», которая установила контроль над Землей, перезагрузилася. Теперь возрождены и престарелые Нео и Тринити должны вспомнить и вновь обрести друг друга в новой матрице. «После всех этих лет вернуться туда, откуда все началось, обратно в« Матрице», — говорится в трейлере.
В фильме снялись Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Ягья Абдул-Матин II, Нил Патрик Харрис, Джессика Генвик, Приянка Чопра, Джонатан Гроф и другие. Режиссером выступила Лана Вачовски.
Премьера фильма «Матрица: Воскрешение» запланирована на 22 декабря 2021 года.
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