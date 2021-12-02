Матрица Воскрешение: смотреть официальный трейлер

Кинокомпания Warner Bros. Pictures представила трейлер фильма «Матрица: Воскрешение».

«Матрица: Воскрешение»: смотреть трейлер фильма

Компьютерная система «Матрица», которая установила контроль над Землей, перезагрузилася. Теперь возрождены и престарелые Нео и Тринити должны вспомнить и вновь обрести друг друга в новой матрице. «После всех этих лет вернуться туда, откуда все началось, обратно в« Матрице», — говорится в трейлере.

В фильме снялись Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Ягья Абдул-Матин II, Нил Патрик Харрис, Джессика Генвик, Приянка Чопра, Джонатан Гроф и другие. Режиссером выступила Лана Вачовски.

Премьера фильма «Матрица: Воскрешение» запланирована на 22 декабря 2021 года.

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