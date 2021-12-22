Сколько Киану Ривз получил за съемки в новой «Матрице»?

Журналисты узнали, сколько заплатили звезде за культовую роль

В последние годы мировой кинометограф пополняется камбеками своих известнейших работ. Кто-то из актеров и создателей соглашается на это, чтобы заработать на ностальгии фанатов, а кто действительно верит в проект и стремится сделать крутой фильм или сериал. И, похоже, именно к последним можно отнести актриса Киану Ривза, снявшегося в фильме «Матрица: Воскресенье».

Как выяснили журналисты издания Variety, за возвращение к культовой роли Нео Киану Ривз получил немногим больше, чем за оригинальный фильм 1999 года. Точная сумма неизвестна, но говорят, что гонорар звезды за фильм 2021 составил от 12 до 14 миллионов долларов. А за первую «Матрицу» он получил всего 10 миллионов долларов. Правда, актер получит еще и дополнительный заработок, который будет зависеть от успешности проката фильма. В 1999 году Киану Ривз получил дополнительно еще 25 миллионов долларов.

Напомним, что премьера фильма «Матрица: Воскресение» состоялась 21 декабря 2021 года. Сейчас критики дают неоднозначные отзывы о киноленте, потому остается ждать реакции публики.

Фото: Getty Images

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