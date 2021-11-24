Киану Ривз признался, что давно дружен

Знаменитость рассказал, что обвенчался еще в ранних 90-х

Голливудский актер Киану Ривз любит держать личную жизнь подальше от чужих глаз. Узнать какие-либо отношения селебрите чрезвычайно трудно. И вот звезда шокировал неожиданным признался, что уже давно женат.

Как оказалось, Киану Ривз обвенчался со своей коллегой Вайноной Райдер в 1992 году. Этому актер признался в интервью для журнала Esquire.

Следует прояснить ситуацию. Дело в том, что в 1992 году Киану Ривз и Вайнона Райдер вместе снимались в фильме «Дракула». И, как рассказала Вайнона в 2018 году, киношную свадьбу тогда проводил «настоящий румынский священник». О таком заявлении актрисы тяжело было забыть журналистам. Поэтому эту ситуацию Esquire решил прояснить.

«Мы совершили всю церемонию бракосочетания с настоящими священниками. Вайнона говорит, что да. Коппола говорит, что да. Итак, я думаю, мы женились на глазах Бога», – рассказал Киану Ривз.

Очевидно, что актер просто подхватил эту шутку. Но такой опыт в жизни звезды не был.

Фото: Getty Images

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