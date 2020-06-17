Киану Ривз продает онлайн-свидания с собой

Благотворительный дейтинг со звездами теперь делают через Zoom

Голливудский актер Киану Ривз продает свидание с собой на аукционе. Благотворительная организация Camp Rainbow Gold выставляет на торги разговор с Киану Ривзом. Победитель сможет в течение 15 минут пообщаться со звездой Голливуда в Zoom.

«Матрица. Джон Вик. Вы знаете его. Вы любите его. Эта возможность бесценна – и вы можете пообщаться с ним, не оставляя собственный дом», – говорится в описании лота.

Все полученные средства будут перечислены в помощь детям, больным онкологией. Ставки можно начинать делать уже сейчас, а победителя определят 22 июня. Сейчас стоимость лота превышает 16 тысяч долларов.

Пообщаться с Киану Ривзом даже 15 минут – это уникальная возможность. Ведь звезда скрывает свою жизнь от посторонних и редко дает интервью. Актер часто поддерживает благотворительные организации различными путям, потому что его сестра Ким болеет лейкемией.

Фото: Getty Images

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