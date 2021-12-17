Затерянный город: смотреть официальный трейлер

Киностудия Paramount представила трейлер комедии «Затерянный город».

«Затерянный город» — смотреть трейлер онлайн:

Избежав попытки похищения, известного писателя и парень из обложки ее книги оказываются посреди джунглей. Тур скучной книги с самого начала превращается в полное приключений путишествие.

Главные роли сыграли Сандра Баллок, Ченнинг Татум, Брэд Питт и Даниэль Редклифф. Директора исполняли Адам Ни, Аарон Ни.

Премьера комедии «Затерянный город» запланирована на 24 марта 2022 года.

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