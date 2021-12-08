Золото: смотреть официальный трейлер

Австралийская компания Madman Films представила трейлер фильма «Золото».

«Золото» — смотреть трейлер онлайн:

Триллер расскажет о двух мужчинах, нашедших огромный кусок золота в австралийской пустыне. Они пытались достать его своими руками, но поняли, что для этого понадобится спецтехника. Поэтому один из мужчин отправился за экскаватором, а второй остался стеречь золото в пустыне. Вскоре одиночество, жара и отсутствие воды свели его с ума.

Главную роль сыграл актер Зак Эфрон. Постановщиком и сценаристом выступил Энтони Хейс. Сценарий помогал ему писать Полли Смит.

Премьера триллера «Золото» запланирована на 13 января 2022 года.

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