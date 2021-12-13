Фантастические твари 3: смотреть официальный трейлер

Кинокомпания Warner Bros. представила тизер фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора».

«Фантастические твари 3» — смотреть трейлер онлайн:

В новой части вселенной Гарри Поттера нам покажут борьбу профессора Дамблдора с темным волшебником Геллертом Гриндевальдом, желающим захватить власть с помощью Ньюта Саламандера и его друзей.

В новой части «Фантастических тварей» к своим ролям вернутся Эдди Редмейн, Кэтрин Вотерстон, Дэн Фоглер, Каллум Тернер и другие. А в роли Гриндевальда снялся вместо Джонни Деппа Мадс Миккельсен. Сценарий написали Джоан Роулинг и Стив Клоуз.

Премьера «Фантастических тварей: Тайны Дамблдора» запланирована на 15 апреля 2022 года.

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