Операция Фортуна Искусство победы: смотреть официальный трейлер

«Могу проникнуть внутрь украинцев»: Джейсон Стейтем в трейлере фильма «Операция «Фортуна»: Искусство победы»
Киностудия Miramax вместе со STX представила трейлер боевика «Операция «Фортуна»: Искусство победы».
«Операция «Фортуна»: Искусство победы» — смотреть трейлер онлайн:
Супершпион Орсон Форчуна по прозвищу Фортуна должен найти и остановить продажу нового смертельного оружия, которым торгует миллиардер Грег Симмондс. Не имея другого выхода, Фортуна объединяется с несколькими лучшими оперативниками мира и нанимает известнейшую кинозвезду Голливуда, Дэнни Франческо. Дэнни должен помочь им в масштабной секретной миссии по спасению мира.
В фильме снялись Джейсон Стейтем, Гью Грант, Джош Гарнетт, Обри Плаза и другие. Режиссером выступил Гай Ричи.
Премьера фильма «Операция «Фортуна»: Искусство победы» запланирована на 17 марта 2022 года.
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