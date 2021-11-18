Эмили в Париже 2 сезон: смотреть официальный трейлер

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер второго сезона сериала «Эмили в Париже».

«Эмили в Париже» 2 сезон — смотреть трейлер онлайн:

В видео Эмили продолжает свои невероятные французские приключения в Париже. После ночи с Габриэлем девушка попадает в неловкую ситуацию. Американка думала, что секс был прощальный, потому решилась на него. Но теперь, когда Габриэль остался в Париже, Эмили стала третьей между парнем своей мечты и своей подругой, встречавшейся с Габриэлем. Как Эмили удастся разрулить личную жизнь и рабочие вопросы?

«Если ты в Париже всего на год, то проживи этот год правильно», – советует Эмили ее босс в трейлере.

К роли Эмили вернется актриса Лили Коллинз. Также в сериале сыграют Лукас Браво, Эшли Парк, Камилль Раза, Семуэл Арнольд, Бруно Гуэри и другие.

Премьера 2 сезона сериала «Эмили в Париже» запланирована на 22 декабря 2021 года.

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