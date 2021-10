У Кэрри Брэдшоу появится новый бойфренд: Новые детали продолжение «Секс в большом городе» (ФОТО)

Главные загадки популярных сериалов: куда делась вера с «новеньких» и что там в Керри и Мистера Бига с «Секс в большом городе». После объявления продолжение культового сериала, фанатам хочется узнать, какая судьба постигла главную парочку Кэрри Брэдшоу и Джона Джеймса Престона, более известного как Мистер Биг.

Сначала поговаривали, что в продолжении «Секс в большом городе» под названием And Just Like That … Мистер Биг может умереть, а сама Керри останутся вдовой. После слива сценария в сеть начали ходить слухи, что супруги просто расстанется. А после последних фото становится понятно, что у Керри появится новый бойфренд. Вот временный, или постоянный, пока выяснить не удается.

На новых фото со съемок продолжения «Секс в большом городе» актриса Сара Джессика Паркер целуется с коллегой Джоном Тенни. Как пишет People, этот поцелуй поймали в Нью-Йорке возле дома на Перри-стрит, где живет Кэрри Брэдшоу. Получается, что в продолжении она снова переедет в свою старую квартиру, которую оставила когда-то за собой.

Напомним, что продолжение сериала «Секс в большом городе» под названием And Just Like That … выйдет уже в декабре 2021 года.

Фото: Getty Images

