Бестселлер: смотреть официальный трейлер

Киностудия Foresight представила трейлер комедийного фильма «Бестселлер».

«Бестселлер»: смотреть трейлер фильма

Фильм расскажет о забытом писателе, которого снова пытаются сделать популярным. Глава издательского дома Люси Скиннер заставляет некогда успешного писателя Харриса Шоу поехать с ней в тур по стране. Она стремится спасти свой издательский дом, который достался ей по наследству. Поэтому она делает ставку на то, что молодые понравится то забытое, но крутое. «Искусство — это не пропаганда, это выражение истины», — говорится в ролике.

Главные роли в фильме сыграли Майкл Кейн, Обри Плаза, Спидмен. Режиссером выступила Лина Росслер.

Премьера фильма «Бестселлер» запланирована на 23 сентября 2021 года.

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