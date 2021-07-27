Не пора умирать: дата выхода фильма

С тех пор, как началась пандемия коронавируса, люди больше ждут ее завершения и выход новой части бондианы — фильма «Не время умирать». Через локдауны и закрытия кинотеатров премьеру грандиозной киноновинки все время переносили. И вот недавно наконец стало известно точную дату выхода нового фильма о Джеймсе Бонде.

«Не время умирать»: смотреть трейлер онлайн

Официальный YouTube-канал агента 007 опубликовал новый тизер фильма «Не время умирать» с обновленной дате выхода ленты в прокат. В тизере под названием Bond is Back показано, как Бонд встречается со своей давней любовью Мадлен Суонн, с новым и очень опасным врагом в исполнении Раме Малека, знакомится с новым агентом 007, а также эффектно прыгает с моста без страховки. Официально новая часть бондианы под названием «Не время умирать» выйдет уже 30 сентября 2021 года.

В новой части бондианы актер Дэниел Крейг раз сыграет агента 007. Далее его заменит Лаша Линч. Также в фильме сыграют Сейду, Бен Уишоу, Наоми Харрис, Джеффри Райт и Рэйф Файнс, Ана де Армас и Рами Малек.

Премьера фильма «Не время умирать» запланирована уже на 30 сентября 2021 года.

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