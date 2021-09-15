Аня Тринчер собирается увеличить грудь

Звезда не довольна своим декольте и хочет его усовершенствовать

Украинская певица и блогера Анна Тринчер заявила, что собирается увеличить грудь. Мол, на это решение артистка приняла уже давно, теперь думает над правильным временем для операции.

«Это моя мечта. Скорее всего сделаю это зимой. Нужен период, когда у меня не будет концертов, съемок и мероприятий, когда я смогу полностью пройти реабилитацию. Уже понемногу готовлю себя и всех родственников к этому», — рассказала Аня Тринчер.

Заметим, что певица внимательно следит за своей фигурой, пытается правильно питаться и заниматься спортом. Но все же, по ее словам, некоторые части ее тела нуждаются в улучшении, которого такими методами получить.

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