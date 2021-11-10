Эмили в Париже 2 сезон на Netflix — дата выхода сериала

Настоящие сериаломаны уже не могут дождаться декабря. И не только из-за праздничных эпизодов любимых проектов, а из-за продолжения культовых и новых любимых сериалов. В декабре 2021 года мы увидим продолжение сериала «Секс в большом городе» и 2 сезон «Эмили в Париже», который называли своеобразным современным вариантом того, как могла сложиться жизнь Кэрри Брэдшоу, если бы она осталась в Париже.

Так когда ждать продолжения «Эмили в Париже»? Стриминговый сервис Netflix назвал дату премьеры 2-го сезона сериала. Происшествия Эмили продолжатся в Сен-Тропе уже с 24 декабря.

Итак, пока мы будем праздновать рождественско-новогодние праздники, Эмили будет тусоваться на горячем курорте, отдыхая от социальных сетей. Не можем дождаться!

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