Звезда «Секс в большом городе» сыграет в сериале «Как я встретила вашего папу»

Селебрити согласилась на новый проект

Американская актриса Ким Кэттролл, ставшая мегапопулярной благодаря роли сексапильной Саманты Джонс в «Сексе в большом городе», согласилась на роль в новом сериале. Оставьте все надежды, это не продолжение «Сексе в большом городе», а спин-офф популярного сериала «Как я встретил вашу маму». Об этом пишет издание Deadline.

Известно, что новый проект от Hulu будет называться «Как я встретила вашего папу». В нем Ким Кэттролл выступит в роли рассказчика Софи. То есть, именно она будет рассказывать своему сыну, как встретилась с его отцом. Но проживать эту историю на экране в роли молодой Софи будет другая актриса – Хиллари Дафф. Также в новом сериале сыграют Крис Лоуэлл, Франсия Раиса, Джош Пек, Том Эйнсли и другие. История знакомства Софи будет начинаться в 2021 году. Вместе со своими друзьями она будет пытаться обрести любовь во время технологий.

Премьера сериала «Как я встретила вашего папу» запланирована на 2022 год на Hulu.

Фото: Getty Images

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