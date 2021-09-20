Счастливые Керри и Мистер Биг в тизере продолжения «Секс в большом городе»

Стриминговий сервис HBO Max представил ролик своих наочикуваниших новинок 2021 года.

В видеоролике можно было увидеть и короткий тизер продолжения сериала «Секс в большом городе» под названием «And Just Like That». Как становится понятно из видео, нью-йоркские подруги, как и раньше, зажигают на крутых ивентах города. Абсолютной неожиданностью для фанатов стали кадры, где Кэрри Брэдшоу и Мистер Биг целуются и танцуют посреди кухни, готовя ужин. Ведь это не вписывается в картину развода пары, ранее проспойлерилы в сети.

Так будут ли Керри и Мистер Биг вместе, и на чем сосредоточится главная сюжетная линия нового сериала-продолжения? Сильно ждем премьеру «And Just Like That».

Фото: Getty Images

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