Продолжение Секс в большом городе 2021: дата выхода фильма

Звезда порадовала фанатов известием, что премьера состоится уже совсем скоро

С тех пор, как стало известно о продолжении сериала «Секс в большом городе», поклонников волновало множество вопросов. На некоторые создатели проекта уже успели ответить еще до начала съемок. Например, Ким Кэтролл от съемки отказалась, а потому сексуальной Саманты Джонс мы не увидим. А детали сюжета до сих пор остаются загадкой. Например, будут ли таки мистер Биг и Кэрри вместе. И главным вопросом до этого момента было «Когда же выйдет сериал?»

И стриминговий сервис НВО Max вместе с Сарой Джессикой Паркер наконец назвали дату премьеры продолжения сериала «Секс в большом городе» под названием And Just Like That … Барабанный бой … Продолжение сериала «Секс в большом городе» выйдет уже в декабре 2021 года. Об этом стало известно из специального видео на YouTube НВО Max. Пока точную дату еще придется подождать, но понятно, что подарок на новогодне-рождественские праздники в нам уже есть.

