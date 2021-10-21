Måneskin — MAMMAMIA: смотреть онлайн премьеру клипа

Победители «Евровидения-2021» итальянский группа Måneskin презентовал клип на свой новый сингл MAMMAMIA.

Смотреть премьеру клипа Måneskin — MAMMAMIA онлайн:

Мамамия — это именно то слово, которое можно описать то, что происходит в музыкальном видео. Творчество итальянских музыкантов становится все все епатажнишою, а от так их фото, концертные выступления и клипы просто пропитаны смелыми решениями.

Главной идеей клипа стало то, что музыканты высмеивают упреки о том, что солист Дамиано Давид хочет быть единственной звездой и ни во что не ставит своих коллег. Поэтому в видео в Вик, Этана и Томаса будто лопается терпение, и каждый из них по-своему расправляются с Дамиано, который всех достает своей звездностью.

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