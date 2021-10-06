Учасники гурту Måneskin повністю роздягнулися на камеру (ФОТО)

Епатажні італійські музиканти шокували своїх фанатів

Перемога гурту Måneskin на «Євробаченні-2021» зробила з рокерів справжніх зірок світового масштабу. Тепер їх знають у кожній країні, шанувальники швидко розкуповують квитки на концерти, а в Instagram підписники стежать за кожним рухом улюблених італійців. А стежити таки є за чим та за ким, адже Måneskin люблять епатувати публіку не лише на концертах, а у соціальних мережах. Наприклад, соліст гурту Даміано Давід нещодавно збудив фантазію своїх прихильників голим фото. Але на те варто було чекати та й чекали всі.

І ось днями Måneskin неабияк шокували фанатів оголеними фото усіх учасників гурту. Під час нової фотосесії Даміано, Вікторія, Томас та Ітан повністю роздягнулися, нафарбували очі та облили себе чи то водою, чи то маслом. Світлинами з фотосесії рокери поділилися у своєму офіційному Instagram у пості та в сторіз. Інтимні місця музиканти прикрили чорними зірочками.

«Чому так гаряче?» – підписали пост Måneskin.

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