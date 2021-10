Сара Джессика Паркер показала, как омолодиться с помощью прически (фото)

Актриса Сара Джессика Паркер, как и ее героиня сериала «Секс и город» Кэрри Бредшоу, всегда поражала своими модными и необычными образами

Это она продолжит делать и в новом сезоне «Секс и город» — «And Just Like That …». На очередных фото со съемок можно увидеть, как 56-летняя актриса визуально омолодила свое лицо с помощью модной прически — гладкого пучка. Выглядит она просто блестяще.

Актрисе повезло, ведь ее густые и вьющиеся волосы позволяют экспериментировать с прическами. Поэтому в «And Just Like That …» Кэрри Брэдшоу будет носить не только распущенные волосы, но и подчеркивать свою безупречность гладким пучком.

View this post on Instagram Публикация от • ᴛʜᴇ ????ɪᴀʀʏ • (@thediaryge)

Стилисты говорят, что с помощью такого трюка с волосами, можно визуально сделать лицо моложе. Тесно затянутый пучок прекрасно подтягивает кожу и открывает взгляд Паркер. Таким образом она может продемонстрировать здоровый сверкающий оттенок кожи.

View this post on Instagram Публикация от And Just Like That✨ (@just.the.city)

Мы не можем проигнорировать и тот факт, что Сара Джессика Паркер не окрашивает седых волос. Она поддерживает тренд на седину. Естественный цвет волос с серебристыми прядями придает облику особый шарм.

Фото — Getty Images

Читай также:

Что произойдет с Самантой в продолжении «Секс в большом городе»?

«Игра в кальмара»: по мотивам сериала участники SNL создали песню и клип