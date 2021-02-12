Що станеться з Самантою у продовженні «Секс у великому місті»?

Директор HBO пояснив відсутність четвертої подруги

На початку цього року стало відомо, що культовий серіал «Секс у великому місті» отримає продовження. Але у новому проекті не буде Саманти Джонс. Після запитів шанувальників творці серіалу нарешті наважилися відповісти на запитання: куди ж подівалася сексуальна Саманта.

Як пояснив головний контент-директор HBO Max Кейсі Блойс, Саманта Джонс та інші героїні просто перестануть спілкуватися.

– Так само, як в реальному житті люди входять у ваше життя, люди йдуть. Дружба згасає, і починається нова дружба. Тому я думаю, що все це дуже показово для реальних етапів, реальних етапів життя … Вони намагаються правдиво розповісти історію про те, як бути жінкою у віці 50 років з Нью-Йорка. Тому все повинно здаватися органічним, і друзів, які у вас є, коли вам 30, у вас може не бути, коли вам буде 50, – прокоментував Кейсі Блойс.

За словами Сари Джесіки Паркер, акторку Кім Кетрол та її персонажа Саманту Джонс ніхто замінювати не буде. У центрі подій опиняться лише Керрі, Міранда та Шарлота. Але при цьому інсайдер відзначив, що серіал стане «таким же багаторасовим і барвистим», як і саме місто.

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