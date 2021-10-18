«Гра в кальмара»: за мотивами серіалу учасники SNL створили пісню та кліп

Південнокорейський серіал «Гра в кальмара» не втрачає своєї популярності, а тільки набирає обертів. Нещодавно з’явилась новина, що Netflix думає над проведенням реальних ігор за мотивами серіалу, тільки, звісно, без вбивств. А тепер – інше круте повідомлення.

За мотивами серіалу «Гра в кальмара» написали пісню та зняли повноцінний кліп. Родзинкою стало те, що переробили це все під класичний американський кантрі-мотив! Хто б міг уявити, що таке взагалі можливо поєднати. Проте учасникам складу шоу Saturday Night Live це вдалось!

Пісню та кліп зробили за участю акторів Рамі Малека, Піта Девідсона і блогера, музиканта Big Wet, присвятивши її грі на виживання заради грошового призу.

Saturday Night Live – щотижнева комічна американська програма, яка виходить на телеканалі NBC з 1975 року. Всі сім’ї чекають його ввечері щосуботи, тож не дивно, що популярність шоу нікуди не зникає, а в ньому приймають участь голлівудські зірки.

Фото – скріншоти з кліпу

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