Новый Супермен изменит сексуальную ориентацию

Разработчик комиксов заявил о каминг-ауте своего супергероя

Новый Супермен станет бисексуалом. Об этом официально объявили на сайте американской компании DC.

В новом номере комиксов о Джоне Кенте, который продолжает дело своего отца Кларка, супергерой признает свою бисексуальность. Такой ход авторы приурочили к Всемирному дню каминг-аута (признание в своей нетрадиционной ориентации) 11 октября.

«Я всегда говорил, что все нуждаются героев, и каждый заслуживает того, чтобы увидеть себя в своих героях, и я очень благодарен, что DC и Warner Bros. разделяют эту идею. Символ Супермена всегда отстаивал надежду, правду и справедливость. Сегодня этот символ представляет нечто большее. Сегодня все больше людей могут увидеть себя в мощном супергерои в комиксах», — сказал писатель Том Тейлор.

Напомним, что комикс о сыне Супермена выходит в США с 2016-го года. Новый Супермен всячески пытается отражать актуальные темы. Он боролся с изменениями климата, за права мигрантов и против массовых расстрелов в школах.

Фото: dccomics.com

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